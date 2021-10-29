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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Efecan Karaca hamlesi! Trabzonspor da istiyor...

#Beşiktaş#Efecan Karaca#Transfer
Son dakika transfer haberi: Beşiktaştan Efecan Karaca hamlesi Trabzonspor da istiyor...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli takviyesi istemesi sonrasında harekete geçen Siyah-Beyazlılar rotasını Alanyaspor'a çevirdi. Yönetim, Sergen Yalçın'ın "2-3 bölgede kullanırım" dediği Efecan Karaca için Akdeniz ekibine teklif hazırlığında... Milli futbolcuyu Trabzonspor da istiyor.

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Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri yükseliyor. Sabah'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli takviyesi istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Alanya formasıyla çok iyi bir sezon geçiren tecrübeli yıldıza kanca attı. Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "2-3 bölgede onu kullanabilirim" dediği belirlendi. Siyah- Beyazlılar'ın devre arasında Akdeniz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Alanya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Efecan Karaca ile Trabzonspor da ilgileniyor. Milli futbolcunun iki kulübe de çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında... 31 yaşındaki Efecan Karaca 2017-18 sezonundan itibaren ismini duyurmaya başladı. Alanyaspor'un çıkışında büyük rol oynayan tecrübeli yıldız 30 yaşında ilk kez milli formayı sırtına geçirmeyi başardı.

 

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#Beşiktaş#Efecan Karaca#Transfer

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