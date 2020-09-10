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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'tan Diego Costa için 10 milyon euro

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İspanyol basını, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ın Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Diego Costa için 10 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu iddia etti.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak istiyor. Bu nedenle transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda gündeme Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Diego Costa geldi.

Son dakika transfer haberi | Beşiktaştan Diego Costa için 10 milyon euro

İspanyol basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Brezilya asıllı İspanyol futbolcu için 10 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, forvet transferiyle ilgili olarak "Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Beşiktaş'ın santrforu bellidir. İnsanların aklında soru işareti yaratacak biri olamaz. Taraftarımızı heyecanlandıracak, hedef oyuncu almalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi | Beşiktaştan Diego Costa için 10 milyon euro

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