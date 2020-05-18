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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Caner Erkin'e yeni teklif!
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2020 - 07:41,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Caner Erkin'e yeni teklif!

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Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'e kontrat uzatma teklifi götürdü.

Beşiktaş yönetimi, Caner Erkin'e futbolcuya yıllık 1 milyon Euro maaş ile 2 senelik sözleşme önerecek.

Caner Erkin, şu anda Beşiktaş’tan 1.8 milyon Euro alıyor. Tecrübeli oyuncunun, önemli talipleri varken 800 bin Euro indirimli sözleşmeye nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Caner’in menaceri Batur Altıparmak yaptığı son açıklamada kimseyle görüşmediklerini ve karar vermek için sezon sonunu beklediklerini söylemişti. (Fanatik)

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