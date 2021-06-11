Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan bomba transfer! Dünyaca ünlü yıldız... (BJK Haberleri)

. İtalyan basını, Inter'de yaşanan ayrılıklara Arturo Vidal'in de ekleneceğini belirterek oyuncuya talip olan Zenit'in yanı sıra Beşiktaş ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazdı. Meksika ekibi Club America'nın teklifini kabul etmeyen Vidal'in önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş ve Zenit'in teklifini değerlendirme olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Vidal transferinin önündeki en büyük engel olarak ise yüksek maaşı gösterildi.

"GARY MEDEL'DEN BİLGİ ALDI"

Daha önce Barcelona, Bayern Münih, Juventus gibi dünya devlerinin formasını giyen 34 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'in Beşiktaş'a yakın olduğu; hatta tecrübeli futbolcunun eski Beşiktaşlı Medel'den siyah-beyazlı takım hakkında görüş aldığı iddia edildi.

Arturo Vidal, profesyonel kulüp kariyerinde 583 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 107 kez havalandıran Vidal, 76 da asist yaparken; toplamda 183 gole direkt olarak katkı sağladı. Şilili oyuncu, kariyerindeki en fazla golü 171 kez formasını giydiği Juventus'ta 48 kez ağları havalandırarak gerçekleştirdi.

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