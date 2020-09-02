Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Bebeto hamlesi! Sözleşmesi bitmişti...

Beşiktaş, Gökhan Gönül’le yolları ayırma kararı alması sonrasında Douglas’ı da satış listesinde koymuştu.

Bundan dolayı PAOK maçına sağ bek hattında Jeremain Lens’le çıkan ve büyük sıkınhtı yaşayan Siyah- Beyazlılar, bu bölgeyi güçlendirmek için düğmeye basmıştı.

Antalyaspor’dan Nazım Sangare ve Fransız ekibi Lyon’dan Rafael için girişimlerde bulunan Siyah- Beyazlılar’a, son olarak menacerler aracılığıyla Bebeto’nun önerildiği ortaya çıktı.

Portekiz ekibi Maritimo’yla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu için çalışma başlayan idareciler, bonservisi elinde bulunan futbolcuyu araştırıyor.

3 yıllık macerası bitti

Geçen sezon Maritimo formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Bebeto, takımına 1 asistlik katkı yapmıştı. 2017- 18 sezonunda Maritimo formasıyla 4 mücadelede forma giyen 1,74’lük futbolcu, 3 sezondur görev yaptığı Portekiz ekibinden lig bitimi sonrasında sözleşmesi bittiği için ayrılmıştı. (Fanatik)

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