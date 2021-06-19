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Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Arturo Vidal için resmi açıklama!

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Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Arturo Vidal'in transferiyle ilgili siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, "Dürüst olmak gerekirse şu anda Vidal ile ilgilenmiyoruz. Bazı medyaların yayınladığı gibi, oyuncu için de herhangi bir teklif göndermedik. Haberin nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, uzun suredir adı siyah beyazlı kulüple anılan Arturo Vidal'in transferiyle ilgili net açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, Latercera.com'da yer alan açıklamalarında transfer ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse şu anda Vidal ile ilgilenmiyoruz. Bazı medyaların yayınladığı gibi, oyuncu için de herhangi bir teklif göndermedik. Haberin nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu kadrolarına katmayı planlamadıklarını dile getirdi.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaştan Arturo Vidal için resmi açıklama

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