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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Andreas Skov Olsen hamlesi

#Beşiktaş#Transfer#Andreas Skov Olsen
Son dakika transfer haberi: Beşiktaştan Andreas Skov Olsen hamlesi

Sergen Yalçın'ın ardından yeni teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i transfer listesine ekledi.

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Bir yandan teknik direktör diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Danimarkalı oyuncu Andreas Skov Olsen'i listesine aldı.

Bologna'da mutsuz

Rangers News sitesinde yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

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3 takım peşinde

Haberde, Danimarkalı sağ kanat oyuncusunu Beşiktaş, Rangers ve Real Sociedad'ın kadrosuna katmak için mücadele ettiği belirtildi.

Bu sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Andreas Skov Olsen, bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 asist kaydetti.

Milli Takım kariyeri

Danimarka Milli Takım'ın da formasını giyen Olsen, çıktığı 15 maçta 6 gol ve 5 asist ile oynadı.

Andreas Skov Olsen kimdir?

Yaş: 21

Boy: 1,87Ülke: Danimarka

Mevki: Sağ kanat

Ayak: SolYan mevki: Sol kanat

Oynadığı takım: Bologna

Sözleşme: 30 Haziran 2024

Piyasa değeri: 6.5 milyon Euro

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Oynadığı takımlar: Nordsjaell altyapı, Nordsjaell. U19, Nordsjaell, Bologna

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#Beşiktaş#Transfer#Andreas Skov Olsen

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