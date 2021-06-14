Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Alex Teixeira bombası! İtalyan gazeteci duyurdu...

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, siyah beyazlı ekibin Alex Teixeira ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldıza yıllık 2 milyon euro üzerinden 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Alex Teixeira'nın ise Beşiktaş'tan 3 milyon euro istediği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca aynı haberde, Beşiktaş'ın söz konusu transfer bitirebilmek adına yetenekli oyuncuya 1.5 milyon euro imza parası ödemeyi de göze aldığı kaydediliyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Shakhtar Donetsk'te yakaladığı çıkışın ardından Şubat 2016’da 50 milyon euro karşılığında Jiangsu Suning'e transfer olan Alex Teixeira, Ocak 2021'de Çin'den ayrıldı ve bonservisini eline aldı.

Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giyen, profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira'nın 172 gol, 72 asisti bulunuyor. Yıldız 10 numara, Shakhtar Donetsk formasıyla 2014/15 ve 2015/16 sezonlarını gol kralı olarak tamamladı.