Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan 4 imza birden
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Siyah beyazlılar, 4 futbolcusuyla sözleşme yenilirken sosyal medya hesabından yayımladığı video ile taraftarına duyurdu.
Yayımlanan videoda oyuncular taraftara şu mesajları gönderdi:
Gökhan Töre: "Kara Kartallar, önümüzdeki sezon ben de bu ailenin bir parçasıyım."
Atiba: "Yılların bir önemi yok, ne zaman bir ihtiyacınız olursa ben buradayım"
Necip Uysal: "Ben hep buradayım, Beşiktaş ailedir."
Utku Yuvakuran: "Beşiktaş'ın kalesinde 2024'e kadar ben de varım."
İşte o video:
Biz hep buradayız. 🤜🏻🤛🏻#BeşiktaşAiledir— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 6, 2021
🔗 https://t.co/okcvLlhdR5 pic.twitter.com/pMCwfEUjEB