Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan 4 imza birden

Kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Siyah beyazlılar, 4 futbolcusuyla sözleşme yenilirken sosyal medya hesabından yayımladığı video ile taraftarına duyurdu.

Yayımlanan videoda oyuncular taraftara şu mesajları gönderdi:

Gökhan Töre: "Kara Kartallar, önümüzdeki sezon ben de bu ailenin bir parçasıyım."

Atiba: "Yılların bir önemi yok, ne zaman bir ihtiyacınız olursa ben buradayım"

Necip Uysal: "Ben hep buradayım, Beşiktaş ailedir."

Utku Yuvakuran: "Beşiktaş'ın kalesinde 2024'e kadar ben de varım."

İşte o video: