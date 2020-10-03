Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta üçlü harekat!

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından harekete geçen yönetim, Yalçın’ın ‘süratli kanat’ isteği sonrasında Bruma’yı kiralamak için temaslara başladı. Kartal, Kalinic’i de bedava almanın hesapları yapılıyor.

Beşiktaş’ta Avrupa’dan elenilmesi ve ligdeki 4-1’lik Konya yenilgisi yönetimi harekete geçirdi... Bu noktada özellikle sol kanat ve santrfor bölgesi için çalışmalarına hız veren siyah beyazlıların masasında üç isim bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda sol kanat için süratli bir yıldız arayan Beşiktaş, gözünü Galatasaray’ın eski yıldızı Bruma’ya dikti. Kartal, santrfor için de bir süredir görüşmelerde bulunduğu Kalinic’i istiyor. Galatasaray’ın 2013’te 13 milyon Euro’ya alıp 2017’de 15 milyon Euro’ya Leipzig’e sattığı Portekizli Bruma, şu anda Hollanda ekibi PSV’de forma giyiyor. Beşiktaş 25 yaşındaki futbolcuyu kiralama istiyor. Bruma olmazsa, G.Saray’da yeniden kiralık oynadıktan sonra Monaco’ya dönen Onyekuru, radara girecek. Bu sezon Fransa 1. Ligi’nde 4 maça çıkan Nijeryalı 1 asiste imza attı. Siyah beyazlılar, Bruma ya da Onyekuru’dan birini kiralamanın yollarını arıyor.

KALINIC BEDAVA

Yönetim, ileri uç için de rotayı yeniden Kalinic’e çevirdi. Atletico ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Hırvat golcü için bonservis ödemek istemeyen siyah beyazlılar, futbolcuyu bedava almanın yollarını arıyor. Öte yandan transfer Rosier dün sağlık kontrolünden geçti.