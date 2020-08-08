Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta transferde son durum: Mario Balotelli, Ze Luis, Chuba Akpom...

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön elemesi için 20 Ağustos'a kadar ilk takım listesini UEFA'ya vermek zorunda olan Beşiktaş'ın mutlaka bir santrfor transferi yapması gerekiyor. Ve siyah beyazlılar santrfor takviyesi için yönünü İtalya'ya çevirmiş durumda.

Son 3 sezondur neredeyse her transfer döneminde siyah beyazlıların gündemine gelen ancak çeşitli sebeplerle gerçekleşmeyen Mario Balotelli transferi için bu kez çok daha ciddi adımlar atılıyor. Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen 29 yaşındaki İtalyan yıldız için menajeriyle temasa geçen yönetim, oyuncuyu kiralamak adına resmi teklifte bulundu. İlk etapta Beşiktaş'tan 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş isteyen Balotelli'nin bu talebi, takımdaki oyuncu maaşlarının 1 milyon Euro seviyelerine çekilmek istenmesi sebebiyle önce uygun bulunmadı. Beşiktaş, Brescia ile yaptığı görüşmelerde Balotelli'nin maaşının yarı yarıya bölüşülmesi konusunda orta yolu bulmaya çalışıyor. Brescia'nın oyuncuyu serbest bırakması halinde ise kendisine ödenecek rakamın daha da yukarılara çıkma ihtimali bulunuyor.

ZE LUİS VE AKPOM'DA SON DURUM

Bu arada siyah beyazlıların santrfor adayları arasında yer alan Porto'nun Yeşil Burun Adalı 29 yaşındaki futbolcusu Ze Luis'in hem şu an için Türkiye'de oynamak istememesi hem de Portekiz kulübünün kiralıktan önce bonservis kazanma isteği nedeniyle bu transfer şimdilik askıya alınmış durumda.

Diğer taraftan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği forvet adaylarından biri olan Chuba Akpom için de Yunanistan ekibi PAOK ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş ilk etapta 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralamak isterken, PAOK bonservis konusunda ısrarını sürdürünce durum değişti. Satıştan İngiliz Premier Lig kulübü Arsenal'e pay vereceği için rakamı yüksek tutmaya çalışan PAOK ile görüşmelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Siyah beyazlıların takımdan oyuncu satışı gerçekleştirmesi halinde PAOK'a bonservis ödemeyi düşündüğü bildirildi.

Yunan ekibi, aynı zamanda Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki 3 muhtemel rakibinden biri konumunda.