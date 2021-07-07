Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın gözü Dries Mertens'te!

Spor servisi / İsmail ER - Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi. Siyah beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın’ın, Napoli’de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11’de şans bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.

Gündemde 3 isim daha var

Beşiktaş Dış Transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası’nda Belçika Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti. Siyah beyazlılar hem kulübü hem de temsilcileriyle Mertens konusunda nabız yoklarken yönetimin Belçikalı yıldızın yanı sıra İtalya, Almanya ve Norveç’ten 3 önemli forvet ile de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Alex Teixeira ısrarı sürüyor

Sakatlığı nedeniyle ligde 9 maç kaçıran Mertens sezonu 9 gol, 8 asist ile kapattı. Beşiktaş ayrıca Alex Teixeira’nın peşini bırakmıyor. Siyah beyazlı takımda geçen yıl istikrarlı futbolu ile dikkat çeken Josef de Souza’nın arkadaşı olan Teixeira ile yapılan fikir alışverişinde olumlu sonuçlar aldıklarını belirten yönetici Erdal Torunoğulları bu oyuncu için kulübün manfaatleri doğrultusunda teklif yapıldığını söyledi.