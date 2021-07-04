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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın maliyeti belli oldu! İşte yıllık ücreti
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Spor Arena
Haber Giriş: 04.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın maliyeti belli oldu! İşte yıllık ücreti

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Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın maliyeti belli oldu! İşte yıllık ücreti

Siyah beyazlı kulüp yeni sezonun ilk transferi Salih Uçan'ı bugün resmen açıklayacak. Beşiktaş’ın flaş transferinin 2+1 yıl için maliyeti belli oldu.

Spor servisi / İsmail ER - Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’den 3 takımı reddederek Beşiktaş’a geldiği belirtildi. Asbaşkan Emre Kocadağ, “Salih’i bir yıldır yakından takip ediyorduk. Takıma büyük katkı yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta Salih Uçan’ın transferi bugün resmen açıklanacak. Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendisi ve menajeri Ömer Uzun ile masaya oturup her konuda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Bonservisi elinde bulunan Salih Uçan’a da yılda 7 milyon liradan 2+1 için toplamda 21 milyon lira ücret ödenecek.

Kocadağ: Takıma büyük katkı yapar

Siyah beyazlı kulübün yeni sezon öncesi ilk transferi olan Salih Uçan’ın, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi üzerine alındığı bildirildi. Ofansif orta saha oyuncusu isteyen Yalçın’ın, yönetim tarafından kendisine sunulan listede yer alan isimlerden Salih’i tercih ettiği ifade edildi. Asbaşkan Emre Kocadağ, bir yıldır yakından takip ettikleri Salih Uçan’ın takıma büyük katkı yapacağına inandıklarını söyledi.

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaşta Salih Uçanın maliyeti belli oldu İşte yıllık ücreti

Ocak ayında Galatasaray da istemişti

Süper Lig’den 3 teklif daha alan Salih Uçan’ı ocak ayında Galatasaray da istemiş ancak Alanyaspor ile yaşanan bonservis ücreti anlaşmazlığı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4,6 milyon Euro olan Salih, geçen sezon Alanyaspor formasıyla oynadığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yapmıştı.

 

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