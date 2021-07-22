Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rosier İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah-beyazlı kulübün anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, imza için İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş, Sporting ile bonservisini almak için anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'e sonunda kavuşuyor. NTV Spor'un haberine göre Portekizli futbolcu en geç Cuma günü İstanbul'a gelecek.
4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
TARAFTAR HAVALİMANINDA KARŞILAMA PLANLIYOR
Başka teklifler almasına rağmen ısrarla Beşiktaş'ı isteyen Rosier'in tutumu sonrası Siyah-beyazlı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcuyu havalimanında karşılamak için organizasyon planı hazırlıyor.