Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Rosier İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Sporting ile bonservisini almak için anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'e sonunda kavuşuyor. NTV Spor'un haberine göre Portekizli futbolcu en geç Cuma günü İstanbul'a gelecek.

4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

TARAFTAR HAVALİMANINDA KARŞILAMA PLANLIYOR

Başka teklifler almasına rağmen ısrarla Beşiktaş'ı isteyen Rosier'in tutumu sonrası Siyah-beyazlı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcuyu havalimanında karşılamak için organizasyon planı hazırlıyor.