Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Romain Saiss'in maaşı belli oldu! Sörloth için kaynak bulundu, Milan Djuric iddiası...

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Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Faslı stoper Romain Saiss’te mutlu sona ulaştı. Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye gelerek resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fas Milli Takımı kampında bulunan Saiss'in transfer döneminin 17 Haziran'da başlamasının ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.

3+1 yıllık anlaşma

Fanatik'in haberine göre yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ve 3+1 yıllık anlaşma konusunda mutabık kalan tarafların, oyuncunun istediği 1.5 milyon Euro imza parası konusundaki sorunu da çözdükleri, Beşiktaş'ın istediği indirimi aldığı öğrenildi.

SÖRLOTH İÇİN KAYNAK YÖNETİMDEN

Sörloth'u gözüne kestiren Beşiktaş , Leipzig'in yüksek bonservis isteği karşısında geri adım atmıştı. Norveçli golcünün sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmede, "Bonservisimi alın, sorun çıkarmam" dediği öğrenilmişti. Bu gelişmenin ardından daha önce bonservisi için 7 milyon Euro önerdiği, ancak 11 milyon Euro cevabıyla karşılaştığı Sörloth defterini yeniden açan Beşiktaş, yıldız ismin transferi için kaynak yaratma girişimlerine başladı.

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Ekstra transfer olabilir

29 Mayıs'ta yapılan kongrede ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael ve camianın alınmasını çok istediği Norveçli santrfor için yeni yol haritası belirledi. Fanatik'in haberine göre Başkan, Sörloth'un maliyeti için yönetimde bulunan 8 asil, 6 yedek üyeden destek istedi. Başkan asil listede bulunan isimlerden 2, yedek ekiptekilerden de 1'er milyon Euro'luk katkı talebinde bulundu. Yönetimdeki 3 isim dışındakilerin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği bildirildi. Çebi'nin kaynak yaratma hamlesi kısa süre içerisinde beklendiği oranda gerçekleşirse Beşiktaş, Sörloth transferinin yanı sıra başka isimler için de bütçe oluşturmuş olacak.

10 milyon Euro'ya indiler

Sörloth'un artık kiralık gitmek istemediğini, bonservisiyle ayrılmayı düyündüğünü ilettiği Leipzig, yıldız oyuncu için 13 milyon Euro’dan kapıyı açıp 11 milyon Euro'ya inmişti. Alman ekibinin bu hamlesine karşın Beşiktaş da 7 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önermişti. Anlaşma sağlanamayınca ve Beşiktaş dışında Norveçli golcü konusunda ısrarcı bir kulüp olmayınca, Alman ekibinin Siyah-Beyazlılar'dan son olarak 10 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi. İkinci Sörloth harekâtına başlayan Beşiktaş'ın da 8 Milyon Euro'ya çıktığı bildirildi. 2 milyon Euro'luk farkı eritmek için girişimler devam ediyor.

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MİLAN DJURIC İDDİASI

Nottinghampost adlı sitenin haberine göre Beşiktaş, Serie A ekibi Salernita'nın forveti Milan Djuric ile ilgileniyor. BosnaHersek Milli Takımı'nda da görev alan futbolcunun, kulübüyle 30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi bittiği ve Serie A ekibi ile yeni sözleşme imzalamayacağı belirtildi.

Uzun boyuyla dikkat çeken futbolcu ile Brentford ve İngiltere Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest'ın da ilgilendiği ifade edildi. 32 yaşındaki yıldız futbolcui Salernita'ya Bristol City'den transfer olmuştu. Milan Djuric, bu sezon İtalya ekibinde çıktığı 35 maçta 5 gol 5 asistlik performansla takımına katkı sağladı.