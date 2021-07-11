Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Montero’nun yerine Uros Spajic

Spor servisi / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, Diego Costa ve Ghezzal’ın menajerleri ile her konuda anlaşırken Rosier için yapılan görüşmeler olumlu geçti.

Yeni sezon öncesi 8 transfer isteyen Yalçın’ın takviye beklediği diğer bir mevki ise stoper. Geçen sezon kiralanan Francisco Montero’nun Atletico Madrid’e geri dönmesinin ardından Kartal’ın kadrosunda as takım stoperi olarak Domagoj Vida ve Welinton bulunuyor.

GEÇEN SEZON FEYENOORD’DAYDI

Savunma hattını güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi’nde rekabet ortamı oluşturmak için teknik direktör Sergen Yalçın’ın transfer listesinde bulunan Krasnodar forması giyen Sırp stoper Uros Spajic ile temasa geçildi.

Krasnodarlı yöneticiler geçen sezonu kiralık olarak Feyenoord’da geçiren bu oyuncuyu bonservisi ile birlikte vermek istediklerini yinelerken siyah beyazlı ekip kiralama veya takas yöntemini önerdi.

Spajic hem sağ hem sol stoper olarak görev yapmasının yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.

BEŞiKTAŞ DA iSTEDi AMA ADANA DEMiRSPOR ALDI

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, bir dönem ismi Beşiktaş ile anılan Norveçli sağ bek Jonas Svensson’u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Svensson, geçen sezon AZ Alkmaar’da forma giymişti.

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