Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Mensah tamam, Santon yolda...

Spor Arena / İsmail ER | Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ilk maçına 9 gün sonra PAOK karşısında çıkacak olan Beşiktaş transferde vites yükseltirken Kayserisporlu Bernard Mensah’ın ardından Romalı Davide Santon transferini de bitirdi.

Siyah beyazlılar, Ganalı futbolcu için öncelikle Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı görüşürken sarı kırmızılıların bonservis ödemesini gerçekleştirememesi nedeniyle rota daha sonra Atletico Madrid’e döndü. Kulübün transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da son gelişmelerin ardından İspanyol ekibi ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu oyuncunun Beşiktaş’a kiralık olarak alınmasını sağladı.

Gökhan’ın alternatifi bulundu

Gökhan Gönül’ün ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını hızlandıran Kartal, Roma’lı Davide Santon ile de prensipte anlaşma sağladı. Başkent ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun da kiralık olarak takıma kazandırılması için kulübüyle görüşmeler sürüyor. Santon geride kalan sezonda Serie A’da sadece 7’si ilk 11’de olmak üzere 15 maçta görev yaparken sakatlıklar nedeniyle 10 maç kaçırdı, 10 kez de kulübeden çıkamadı. UEFA Avrupa Ligi’nde 5, İtalya Kupası’nda da 1 maçta görev yapan İtalyan futbolcunun geride kalan sezonda gol ya da asisti bulunmuyor.

Yönetim Ze Luis’te de ısrarcı

Yeni transferler Welinton ve Mensah’ın pazartesi günü takımla antrenmanlara çıkacağı siyah seyazlı takımda Burak Yılmaz’dan boşalan forvet için teknik direktör Sergen Yalçın’ın listesinde 3. bırada bulunan Porto’lu Ze Luis ile ilgili görüşmeler de sürüyor. Transfer komitesinden Erdal Torunoğulları Portekizli yöneticiler ile görüşerek kiralama veya satın alma konusunda kulübünün şartlarını iletti. Beşiktaş, Yeşil Burun Adalı golcü için ısrarcı olduklarını iletirken kulüpteki geleceğinin belirlenmesinin ardından Porto’lu yetkililerin 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak vereceği karar bekleniyor.

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