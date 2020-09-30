MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Larin giderse santrfor alınacak
GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Larin giderse santrfor alınacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Larin giderse santrfor alınacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Larin giderse santrfor alınacak
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar’ın yeniden kadroya dahil edilmesine rağmen forvete bir isim daha gündeme gelebilir.

Zira performansıyla tepki çeken Cyle Larin bu konuda belirleyici olacak. Eğer Kanadalı takımdan ayrılırsa, bu bölgeye takviye için girişimlerde bulunulacak. Genç futbolcuya Hollanda ve Belçika’dan ilgi olduğu fakat kulübe şu ana kadar resmi bir teklif ulaşmadığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle