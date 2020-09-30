Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Larin giderse santrfor alınacak

Zira performansıyla tepki çeken Cyle Larin bu konuda belirleyici olacak. Eğer Kanadalı takımdan ayrılırsa, bu bölgeye takviye için girişimlerde bulunulacak. Genç futbolcuya Hollanda ve Belçika’dan ilgi olduğu fakat kulübe şu ana kadar resmi bir teklif ulaşmadığı öğrenildi.