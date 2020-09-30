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Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Larin giderse santrfor alınacak
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar’ın yeniden kadroya dahil edilmesine rağmen forvete bir isim daha gündeme gelebilir.
Zira performansıyla tepki çeken Cyle Larin bu konuda belirleyici olacak. Eğer Kanadalı takımdan ayrılırsa, bu bölgeye takviye için girişimlerde bulunulacak. Genç futbolcuya Hollanda ve Belçika’dan ilgi olduğu fakat kulübe şu ana kadar resmi bir teklif ulaşmadığı öğrenildi.
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