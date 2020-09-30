Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta karar zamanı! Ya Rosier ya Santon

Sporting’de forma giyen Valentin Rosier ve Romalı Davide Santon’un kendileri ve kulüpleriyle anlaşma sağlandı. Futbolculardan hangisinin alınacağına başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın birlikte karar verecek.

Vıncent Aboubakar’ı renklerine bağlayarak santrfor sorununu çözen Beşiktaş, sağ bek mevkisi için de Valentin Rosier ya da Davide Santon’dan birini transfer edecek. Siyah beyazlı yöneticiler uzun süredir görüştükleri iki oyuncunun kulüpleri ve kendileriyle anlaşma sağladı. Her ikisiyle de bir yıllığına kiralık anlaşma sağlanan futbolculardan hangisinin alınacağına kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek. Çebi-Yalçın ikilisinin 1-2 gün içinde konuyu görüşerek karara bağlamaları bekleniyor.

ROSIER 24, SANTON 29 YAŞINDA

Portekiz’in Sporting Lizbon takımında forma giyen Valentin Rosier, 24 yaşında ve 1.75 metre boyunda. Sporting’in geçen yıl 5 milyon Euro’ya Dijon’dan satın aldığı Fransız futbolcu, ilk sezonunda 17 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi. 29 yaşında ve 1.87 metre boyundaki Davide Santon ise, bu sezon 2, geçen sezon 21 maçta forma giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.