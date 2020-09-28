Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Kalinic'in alternatifi Miguel Borja

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Nikola Kalinic’e 2.5 milyon euro'nun yanı sıra performans primlerini içeren bir teklif sunan yönetim, Hırvat oyuncu ile son kez masaya oturacak. Gelecek cevap sonrasında ise durum netleşecek.

Kalinic’ten olumsuz bir yanıt alınması halinde rota, Kolombiyalı golcü Miguel Borja'ya çevrilecek. Yönetim, bonservisi Brezilya ekibi Palmeiras'ta bulunan 27 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulundu.

Kalinic'ten istenen sonuç çıkmaması durumunda, Miguel Borja için temaslar hızlanacak. Diğer yandan Sergen Yalçın’ın, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde Lens ve Umut Nayir için ‘kadroda düşünmüyorum’ açıklaması yapması sonrasında yönetim harekete geçti. İki oyuncu da kadro dışı bırakıldı. (TRT Spor)

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