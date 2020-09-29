Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Kalinic ve Santon için ek süre

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, bir yandan da takımda yenilere yer açmaya çalışıyor. İsimat Mirin, Douglas, Jeremain Lens ve Umut Nayir gibi isimleri kadro dışı bırakan ve kendilerinden kulüp bulmalarını isteyen yönetim, 4 isimle bu hafta içinde yollarını ayırıp hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

Atletico Madrid’le sözleşmesini fesh etmek için görüşmelerini sürdüren Nikola Kalinic için umutlu bekleyişine devam eden Kara Kartal, Hırvat futbolcunun kulübüyle bağlarını koparıp bonservisi elinde olarak gelmesini hedefliyor.

Sağ bek transferinde Davide Santon için Roma’ya yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama önerisi kabul edilen ancak kadroda yer açamadığı için işi sonuçlandıramayan yönetim, takımdan ayrılıkları yapıp İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu konuda verdiği süre dolan Roma’dan ek zaman talep eden Beşiktaş, 5 Ekim’de sona erecek transfer döneminin bitimine kadar sağ bek hattını bu oyuncuyla doldurmayı amaçlıyor. (Fanatik)

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