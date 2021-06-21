Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Jonas Svensson tekrar gündemde

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş’ta Valentin Rosier’in alternatifi olarak düşünülen ancak yapılan 900 bin Euro’luk teklifin basına sızması sonrasında transferi askıya alındığı öne sürülen Jonas Svensson yeniden gündemde.

AZ ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek için Sergen Yalçın ve scout ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten futbol şube Sorumlusu Emre Kocadağ şunları söyledi:

KRİTİK GÜN YARIN VE ÇARŞAMBA

“Yurt içi dışında bir çok oyuncu ile temastayız. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın sezon bitmeden yönetime yazdığı rapor doğrultusunda araştırmalarımızı genişlettik.

Salı ve çarşamba günü Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklar.”

4-5 GENÇ YILDIZ ADAYI DA ALINACAK

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Türkiye liglerinden gelecek vadeden 4-5 genç oyuncuyu kadrolarına katacaklarını ifade etti.

Kocadağ “Altyapıdan çıkardığımız ve Sergen Yalçın’ın kadroya gözünü kırpmadan aldığı Rıdvan ve Ersin gibi yeni yetenekleri de kazandırmak zorundayız” dedi.

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