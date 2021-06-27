Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Hulk aşkı yeniden alevlendi!

Sezon bitimiyle Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar’la yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde başarı getirecek bir hücum hattı oluşturmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’den ocak ayında ayrılan Diego Costa’yı listesinin başına yazan yönetim, 32 yaşındaki futbolcuya son olarak 2.5 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunmuştu. Yıldız ismin imza parası talebini ise geri çeviren Siyah-Beyazlılar, yeni haftada Costa’dan olumlu geri dönüş bekliyor.

2 yeni golcü gelecek

Hücum hattını 2 yeni golcüyle takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kulübün kapısından dönen ve Atletico Mineiro’yla anlaşan Hulk’u da tekrar gündemine aldı. Menajerler aracılığıyla önerilen futbolcuyu bonservisini alıp gelmesi halinde değerlendirebileceğini ileten yönetim, ocak ayında teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla alınmasını istediği Sambacı’yı şartlı kabul etti.

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