Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Georges-Kevin N’Koudou endişesi! Yeni Ljajic, Lens, N’sakala ya da Douglas olur mu?

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Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in sezonun geri kalanında kadroda düşünmediği Georges-Kevin N’Koudou ile ipler kopmak üzere. Güneş takımdaki eksiklere ve yeni transferlerin Antalya mücadelesinde oynayamamasına rağmen kadroya almadığı 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili olarak “Bu maçta kadroda yoktu, şu anda düşünmediğimiz oyuncu diyebiliriz. N’Koudou’nun sıkıntısı yok. Gitme durumu var gidip gitmeyeceğine kendi karar verecek” diyerek oyuncu ile ilgili kararını net olarak ifade etti.

ARADAKİ FARKI KARTAL’DAN İSTEDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından N’Koudou’nun ayrılığı ile ilgili olarak yönetim de süreci hızlandırmak için düğmeye bastı. Adı daha önce Karagümrük ile anılan Kamerunlu futbolcuya son olarak Adana Demirspor talip olurken yine anlaşma sağlanamadı. Siyah beyazlılardan yılda 1.6 milyon Euro kazanan N’Koudou’ya Akdeniz ekibinin sezonun geri kalan kısmı için 500 bin Euro önerdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun aradaki farkı Beşiktaş’tan istemesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

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YÖNETİM GERİ ADIM ATMAYACAK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Georges-Kevin N’Koudou konusunda geri atmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi oyuncuya karar vermesi için 3 gün süre tanıdı. Eğer 28 yaşındaki oyuncu Adana Demirspor ya da başka bir takıma gitmezse kadro dışı kalması da gündeme gelebilecek. Hatırlanacağı üzere siyah beyazlılarda daha önce Lens, Ljajic, N’Sakala ve Douglas ayrılmayı kabul etmeyince kadro dışı bırakılmış, sözleşmeleri bitene kadar A takımdan ayrı idman yaparak paralarını almışlardı.