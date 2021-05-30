Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta forvete bomba adaylar: Diego Costa, Giroud, Benteke...

Cenk Tosun’un sözleşmesinin bitmesi, Vincent Aboubakar’la da yeni kontrat pazarlıklarından sonuç alınamaması sonrasında golcü çalışmasına başlayan yönetim, Ocak ayında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’den ayrılmasının ardından kendisine yeni bir kulüp bulamayan tecrübeli golcü Diego Costa üzerine yoğunlaşmıştı.

32 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla temaslarını sürdüren Kara Kartal, 2 ismi daha gözüne kestirdi. Diego Costa, Atletico Madrid’den ayrılması sonrasında henüz bir takımla anlaşmadı.

Fanatik'in haberine göre Premier Lig ekibi Chelsea’yle sözleşmesi biten Fransız golcü Olivier Giroud da listeye girdi. Fenerbahçe’nin de hedefleri arasında yer alan 34 yaşındaki oyuncunun menajerler aracılığıyla önerilmesinin ardından başarılı futbolcuyu değerlendirmeye alan Kara Kartal’ın, dünyaca ünlü isimden maliyet raporu istediği kaydedildi. Fransız forvet Olivier Giroud, Chelsea’de sezonu 31 maçta 11 golle tamamladı. Giroud, takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

Benteke için temaslar devam ediyor

Transferlerini bonservis bedeli ödemeden yapmayı sürdürmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, bundan dolayı Costa ve Giroud gibi boşta bulunan Benteke'yle de temaslarını sürdürüyor. Crystal Palace’la sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Christian Benteke, İngiliz ekibinden yeni kontrat teklifi gelmesine rağmen geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Ülkesiyle EURO 2020’de forma giyecek olan 30 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle kendisine talip olan kulüpler arasından Kara Kartal’ı seçebileceği ifade edildi.

Christian Benteke, Crystal Palace formasıyla geçen sezon 33 maça çıkıp 11 gol ve 1 asistle oynadı.

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