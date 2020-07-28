MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Emre Demir sesleri!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Emre Demir sesleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.07.2020 - 08:52,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Emre Demir sesleri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Emre Demir sesleri!
Abone Olgoogle-news

Kayserispor’un gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Emre Demir için Beşiktaş’ın ilgisinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Kayserispor’un gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Emre Demir için Beşiktaş’ın ilgisinin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Kayseri’de oynayan Mensah için de Galatasaray’la kapıştığı iddia edilen Kara Kartal’ın, 16 yaşındaki Emre için Sarı-Kırmızılılar’la pazarlık masasına oturduğu ileri sürüldü.

TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor ile kontratı 2022’de bitecek Emre için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, karşı tarafa takasta talep edeceği muhtemel isimleri sordu.

Emre Demir bu sezon attığı golle Süper Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olmuştu. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaşta Emre Demir sesleri

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle