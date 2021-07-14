Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş'ta Diego Costa transferi tıkandı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadrosunda görmek istediği Diego Costa’nın transferinde görüşmeler imza parasına takıldı.

Siyah beyazlılar menajer Dino Pasalic ile masaya otururken taraflar yıllık garanti ücret konusunda anlaştı. Ancak Costa cephesi imza parasında ısrar ederken başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu talebi kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade etmesinin ardından Costa transferi tıkandı.

YALÇIN, GHEZZAL İÇİN DEVREDE

Ghezzal‘da olumlu yönde ilerleyen görüşmeler ise menajerinin geçen sezonki ücretinin 2 katını talep etmesi nedeniyle henüz sonuçlanamadı.

Bunun üzerine menajer Fazuli ile görüşen Sergen Yalçın ise “Beşiktaş, Ghezzal için şans. Düşünün karar verin. Ben kalmasından yanayım” dediği öğrenildi