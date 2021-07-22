Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Diego Costa için son iki gün
Yıldız oyuncu Diego Costa'ya senelik 2.5 milyon Euro artı 1 milyon Euro imza parası öneren Beşiktaş beklemeye geçmişti. Diego Costa'nın 2 gün içerisinde kararını Beşiktaş'a iletmesi gerekiyor.
Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş 'ın golcü konusundaki ilk hedefi Diego Costa...
Fanatik'in haberine göre yapılan pazarlıklarda İspanyol futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro imza parası önerilmişti. 32 yaşındaki forvet de yönetimden düşünmek için 24 Temmuz'a kadar süre istemişti.
Beklemeye geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar iki gün sonra gelecek karara göre hareket edecek. Teklifini yükseltmeyecek Beşiktaş, olası bir olumsuz cevap sonrasında görüşmeleri bitirip, alternatif isimlere yönelecek.