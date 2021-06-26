Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile 1 yıl daha

Spor servisi / İsmail ER - Teknik direktör Sergen Yalçın’la anlaştıktan sonra futbolcu transferine ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, öncelikle sözleşmesi bitenlerin durumunu netleştirecek. Bir yıllık anlaşma yapılan Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar, öncelikle Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile mukavele yenileme kararı aldı. Transfer çalışmalarını yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, her iki oyuncuyla da fazla sorun yaşamadan anlaşma sağladı.

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8 yıldır siyah beyazlı formayı giyen ve istikrarlı performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba; Çebi ve Kocadağ ile yaptığı görüşmede, “Beşiktaş benim ailem oldu. Ayrılmayı bir an bile düşünemem. Bir yıl daha kalacağım için mutluyum” derken, Töre, “Geçen sezon transferimi gerçekleştirerek bana yeni bir şans verdiniz. Bu yüzden size teşekkür borçluyum. Gelecek sezon takımıma daha fazla katkı yapmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

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