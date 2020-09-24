Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta Aboubakar'dan sonra Kalinic...

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir Kalinic'in Atletico Madrid ile olan bonservis sorununu çözmesini bekleyen Siyah-Beyazlılar gece geç saatlerde, Başakşehir'in de listesinde olan eski golcüsü Aboubakar'ı İstanbul'a getirdi.

Son iki sezonda sakatlığı nedeniyle Porto'da fazla şans bulamayan Kamerunlu forvetin detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ve transferiyle ilgili kararın öyle verileceği bildirildi.

SAĞ BEK YERİNE ÇİFT FORVET

Aboubakar ile anlaşılsa bile Kalinic defteri kapatılmayacak, transfer stratejisinde değişikliğe gidilecek. Bonservisini Atletico Madrid'den almak için Beşiktaş'tan istediği 1 haftalık süre dolan Sırp forvetle menaceri aracılığıyla iletişime geçen ve ek süre talebiyle karşılaşan yönetim, çift forvet alıp sağ bek takviyesinden vazgeçecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarlı istediği deneyimli golcüye talep ettiği ekstra zamanı da veren Siyah- Beyazlılar, 2.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Kalinic'in İspanyol ekibiyle bonservis sorununu çözmesini beklemeyi sürdürecek. (Fanatik)

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