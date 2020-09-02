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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Yönetim belirledi...
Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda düşünülmeyen 4 futbolcuyu belirledi.
Beşiktaş, Enzo Roco, İsimat Mirin, Tyler Boyd ve Jeremain Lens’in menacerlerinden oyuncularına kulüp bulmalarını istedi.
Yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmayan oyuncular için yönetim, ayrılık taleplerinin karşılıksız kalması halinde sözleşme fesih yoluna gidecek. (Fanatik)
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