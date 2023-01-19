Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı yönetici açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık, Al-Nassr’ı bekliyoruz"

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Beşiktaş’ta Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetici Ali Bayrak, taraftarların heyecanla beklediği Vincent Aboubakar transferinin bitmesinin an meselesi olduğunu söyledi. Çankırı Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret eden Bayrak burada taraftarların sorularını yanıtlarken Kamerunlu golcü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

YAPTIKLARI ORTADA GÜVENiYORUZ

“Sona yaklaştık diyebilirim. Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz. Aboubakar’ın yaptığı işler, Beşiktaş’a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu, şu an Al-Nassr’dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki.” Şenol Güneş, “Aboubakar bitti mi?” sorusuna maç sonu “Maçlara buradaki oyuncularla hazırlandık. Pazar maçta da bu oyunculara bakıp değerlendirme yapacağız. Transfer olursa değerlendiririz” yanıtını verdi.