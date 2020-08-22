Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaşlı Adem Ljajic için Al Nassr iddiası!

Suudi Arabistan takımı Al Nassr’ın Adem Ljajic için Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunduğu, bunun yanı sıra Al Nassr yetkililerinin Adem Ljajic’i de ikna etmeye uğraştığı haberde yer aldı.



Beşiktaş 2 sezon önce Torino’dan transfer ettiği Ljajic için toplam 7 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Adem Ljajic’in 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!