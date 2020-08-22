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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaşlı Adem Ljajic için Al Nassr iddiası!
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DHA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 23:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaşlı Adem Ljajic için Al Nassr iddiası!

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Beşiktaş’ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic için Suudi Arabistan basınından transfer iddiası gündeme geldi.

Suudi Arabistan takımı Al Nassr’ın Adem Ljajic için Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunduğu, bunun yanı sıra Al Nassr yetkililerinin Adem Ljajic’i de ikna etmeye uğraştığı haberde yer aldı.

Beşiktaş 2 sezon önce Torino’dan transfer ettiği Ljajic için toplam 7 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Adem Ljajic’in 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaşlı Adem Ljajic için Al Nassr iddiası

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