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Haber Giriş: 01.10.2020 - 23:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Sporting'in 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

Futbola ülkesinin takımlarından Rodez’de başlayan 1996 doğumlu Rosier 2016’da Dijon’a, oradan da 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting’e transfer oldu. 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier’in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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