Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı! Valentin Rosier...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Fransız yıldıza karşılık Sporting’e toplam 4 milyon Euro’yu bulan teklifle gitti.
Geçtığımiz sezon sağ bekteki futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Valentin Rosier'le devam etmek isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sporting'e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü.
Sabah'ın haberine göre; Fransız futbolcuya karşılık 1 milyon Euro kiralama bedeli ve opsiyon için de 3 milyon Euro önerildi. Toplamda 4 milyon Euro'yu bulan teklif üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.
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