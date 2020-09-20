Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın stoperi Vida, Roma yolunda!

Kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat stoperin vergiler dahil toplam 9 milyon Euro’yu bulan yükünden kurtulmaya çalışan siyah beyazlı yönetim, oyuncuya talip olan Roma’ya, “Siz Vida’yı ikna edin, biz bonservis parası istemiyoruz” dedi. Dört gündür İstanbul’da bulunan İtalyan yöneticiler bunun üzerine Vida ile masaya oturdu. Siyah beyazlı kulüpten yılda 3 milyon Euro net ücret alan Vida, daha düşük bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirdi.

3 MİLYON EURO GARANTİ PARA

Roma bu talebi kabul etti ve yıllık 3 milyon Euro garanti paraya anlaşma sağlandı. Vida, imza atmaya hazır olduğunu ancak Beşiktaş’tan birikmiş alacakları ödenmeden bir yere gitmeyeceğini iletti. Beşiktaş, talebi karşıladığı takdirde transfer kesinleşecek.

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