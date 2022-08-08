Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın sol kanadında gündem Marsilyalı Fuente

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Süper Lig’in ilk karşılaşmasında sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 1-0 yenerek sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş, transfer sezonu kapanmadan son takviyelerini de gerçekleştirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı, takviye yapılmak istenen bölgeler için görüşmelerini sürdürürken, kiralık olarak Konrad de la Fuente’nin ismi gündeme geldi.

SICAK BAKIYORLAR

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, geçen yıl Barcelona B’den 3 milyon Euro bedelle transfer ettiği 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2025’e kadar sözleşme imzalarken, futbolcunun daha fazla şans bulabileceği bir takımda kiralık olarak forma giymesine sıcak baktıkları ifade edildi. Siyah beyazlılar, ABD’li oyuncu için görüşmeleri sürdürüyor. Fuente, geride kalan sezonda Marsilya forması ile 23 karşılaşmada sahaya çıkarken, bu müsabakalarda 1 gol attı ve 2 de asist yapmayı başardı. Bununla beraber genç futbolcuyu Olympiakos da kiralamak istiyor.