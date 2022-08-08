Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın sol kanadında gündem Marsilyalı Fuente

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#De La Fuente
Son dakika transfer haberi: Beşiktaşın sol kanadında gündem Marsilyalı Fuente
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 07:00

Kadrosuna bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Fransız ekibine kiralama teklifini sundu ve beklemeye geçti. De La Fuente ile Yunan ekibi Olympiakos’un da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Haberin Devamı

Süper Lig’in ilk karşılaşmasında sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 1-0 yenerek sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş, transfer sezonu kapanmadan son takviyelerini de gerçekleştirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı, takviye yapılmak istenen bölgeler için görüşmelerini sürdürürken, kiralık olarak Konrad de la Fuente’nin ismi gündeme geldi.

Gözden Kaçmasın

Tayfur Bingölden transfer sözleri: Beşiktaşla görüşmeler devam ediyorTayfur Bingöl'den transfer sözleri: "Beşiktaş'la görüşmeler devam ediyor"Haberi görüntüle

SICAK BAKIYORLAR

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, geçen yıl Barcelona B’den 3 milyon Euro bedelle transfer ettiği 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2025’e kadar sözleşme imzalarken, futbolcunun daha fazla şans bulabileceği bir takımda kiralık olarak forma giymesine sıcak baktıkları ifade edildi. Siyah beyazlılar, ABD’li oyuncu için görüşmeleri sürdürüyor. Fuente, geride kalan sezonda Marsilya forması ile 23 karşılaşmada sahaya çıkarken, bu müsabakalarda 1 gol attı ve 2 de asist yapmayı başardı. Bununla beraber genç futbolcuyu Olympiakos da kiralamak istiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#De La Fuente

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols

BAKMADAN GEÇME!

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

#Flamingo
Tarihi değiştiren sahne Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

Tarihi değiştiren sahne! Uzay Yolu dizisindeki o öpücük 54 yıl sonra yeniden gündemde...

#Nichelle Nichols