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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın Josef De Souza teklifi...

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın Josef De Souza teklifi...
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Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den kiralanan Mohamed Elneny, kontratının bitmesi sonrasında Ada’ya geri dönmüştü. Bu gelişmenin ardından ön libero hattında büyük güç kaybı yaşayan Kara Kartal, takviye için düğmeye bastı.

Yönetim, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yle yollarını ayıran Josef de Souza için girişimlerini hızlandırdı. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için seneliği 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma teklif etme hazırlığında bulunan yönetim, bu transferi en kısa sürede bitirmeyi amaçlıyor.

''SICAK BAKTIĞIM BİR OYUNCU''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Josef transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Genç hoca, “Josef de Souza konusunda net bir şey yok. Olabilir. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize uygun bir isim. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaşın Josef De Souza teklifi...

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