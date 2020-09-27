Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın Ivan Saponjic ısrarı!

Forvet hattına eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı ekleyen Beşiktaş, uzun maratonda elini daha da güçlü kılmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'in transferi adına uğraş veren Beşiktaş'ın, İspanyol ekibinin bir başka oyuncusu Ivan Saponjic için de girişimlerini sürdürdüğü aktarılıyor.

La Razon, Luis Suarez transferi sonrası Cavani'yi de kadrosuna katmak isteyen Atletico Madrid'de Saponjic'in Beşiktaş'a gidebileceğini belirtti. Beşiktaş, ilk olarak Nikola Kalinic için uğraş verse de bu transferin zor girmesi nedeniyle Saponjic için de girişimlerde bulunulduğu aktarılıyor.

AS ise Atletico Madrid'in tek hazırlık maçında Almeria'ya karşı 15 dakika süre alan ve 1 gol atmayı başaran Saponjic'in takımda kendine yeniden yer bulmak istediğini belirtmekte.

Geçtiğimiz yaz Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Saponjic, İspanyol ekibinde aradığı şansı bulamadı ve takımdan ayrılmaya karar verdi. La Liga'da toplam 4 dakika forma giyebilen 23 yaşındaki forvetin oynayabileceği bir takıma gitmek istediği aktarılıyor. (Fanatik)

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