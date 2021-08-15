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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa'nın yeni takımı resmen belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 15.08.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa'nın yeni takımı resmen belli oldu

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Beşiktaş'ın forvet transferinde uzun süre ilk sırada yer alan İspanyol golcü Diego Costa, Brezilya'nın Atletico Mineiro kulübüne transfer oldu.

Beşiktaş'ın forvet adaylarından olan Diego Costa, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer oldu. 32 yaşındaki İspanyol golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben Diego Costa. Artık Atleticoluyum. Burada olduğum için çok mutluyum. Brezilya'nın en tutkulu taraftarına destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullanarak transferini duyurdu.

Atletico Mineiro da transferi resmi iletişim kanallarından resmen açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşın ilgilendiği Diego Costanın yeni takımı resmen belli oldu

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