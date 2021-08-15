Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa'nın yeni takımı resmen belli oldu

Beşiktaş'ın forvet adaylarından olan Diego Costa, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer oldu. 32 yaşındaki İspanyol golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben Diego Costa. Artık Atleticoluyum. Burada olduğum için çok mutluyum. Brezilya'nın en tutkulu taraftarına destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullanarak transferini duyurdu.

Atletico Mineiro da transferi resmi iletişim kanallarından resmen açıkladı.