Son dakika transfer haberi | Beşiktaş’ın gözü Ze Luis’te
Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Porto’nun golcüsü Ze Luis’le ilgilendiği ortaya çıktı.
Porto’nun 29 yaşındaki forvetini kiralamak istediği ifade ediliyor. Ze Luis geçtiğimiz sezon 31 maçta 10 gol 2 asistle oynadı. (Takvim)
ZE LUIS KİMDİR?
Ze Luis, 24 Ocak 1991'de Yeşil Burun Adaları'nda doğmuştur. 1,84 boyunda ve sol ayağını kullanıyor ve forvet pozisyonunda forma giyiyor. Golcü oyuncu, geçtiğimiz yaz sezonunda Spartak Moskova takımından Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur.
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