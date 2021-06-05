Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Alman kancası!

Beşiktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da EURO 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; 20 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim de devrede.

Siyah beyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor.

Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu bu sezon ligde 18 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

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