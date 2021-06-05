Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Alman kancası!
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz ile iki Alman devinin ilgilendiği öne sürüldü.
Beşiktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da EURO 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; 20 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim de devrede.
Siyah beyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor.
Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu bu sezon ligde 18 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.
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