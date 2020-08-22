Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın forvet rotası Oumar Niasse
Forvet transferi arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Oumar Niasse oldu.
Golcü transferi için vites arttıran Beşiktaş'ta rota, Oumar Niasse'a çevrilmiş durumda.
beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdı.
Süper Lig tecrübesi de bulunan 30 yaşındaki forvet ile Beşiktaş'ın dışında Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyor.
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