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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın da istediği Nikola Kalinic için Fenerbahçe devrede!
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Haber Giriş: 01.09.2020 - 20:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın da istediği Nikola Kalinic için Fenerbahçe devrede!

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın da istediği Nikola Kalinic için Fenerbahçe devrede!
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Yeni sezon öncesi forvet transferi yapmak isteyen Beşitkaş ve Fenerbahçe, Nikola Kalinic transferinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Hırvat golcü Nikola Kalinic'in transferi için girişimlere başladı.

İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği Nikola Kalinic'in transferi için Atletico Madrid'in kapısını çaldı.

ATLETICO SICAK BAKIYOR

Bonservisi Atletico'da bulunan Kalinic'in İspanyol ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ancak golcü futbolcu, takımda kalmak istemediğini yönetime iletti. Atletico Madrid de Kalinic ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaşın da istediği Nikola Kalinic için Fenerbahçe devrede

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