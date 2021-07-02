Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş'a dünya yıldızı golcü! Edin Dzeko, Diego Costa ve Mario Mandzukic...

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın verdiği rapor doğrultusunda transfer girişimlerini yoğunlaştırırken, yönetim 2 önemli forvet oyuncusu için çalışmalarını hızlandırdı.

Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ’ın önceki gün hem 2 santrfor alacaklarını açıklayıp hem de “Hedefimiz 2. kamp öncesi transferlerin yüzde 80’ini tamamlamak. Heyecan ve kalite katan oyuncular gelecek. Bu, bizim taraftara borcumuz. Arnautovic, Dzeko, Costa’dan birini kadroya katmak güzel olur. Hulk ile ilgilendik, sözleşmesi var. Bu isimleri tartışacağız” sözlerinin ardından camiada heyecanlı bir bekleyiş başladı.

Diego Costa'ya 1 hafta süre

Emre Kocadağ’ın “Şartlar uyarsa olabilir” dediği Diego Costa için de “Edin Dzeko ile görüşürüz, bunlar normal” dediği Bosnalı yıldız ve Mario Mandzukic için yönetim menajerleri ile temasa geçerek fikir alış verişinde bulundu. Beşiktaş Kulübü’nün içinde bulunduğu ekonomik kriz ve TFF’nin belirlediği limitler konusunda sıkıntılar yaşanması nedeniyle bu oyunculara önerilen fiyatlar netleşmeye başladı. Beşiktaş Yönetimi bonservisi elinde olan ve yıllık 3.5 milyon Euro talep eden Diego Costa’ya 2.5 milyon Euro önerirken, oyuncuya da 1 hafta süre verildi.

Mandzukic imza parası istiyor

Mandzukic için kulübün alacağı ücret konusunda anlaşma sağlamasına karşın Hırvat yıldızın imza parası konusunda ısrarcı olması nedeniyle transferin tamamlanamadığı ortaya çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bizzat pazarlık yaptığı ve görüşmeleri yürüttüğü Mandzukic konusunda bekleyiş devam ediyor.

Mevcut adaylar içinde sonuçlanması en muhtemel oyuncu olarak ise Dzeko görünüyor. Bosnalı golcüde aşama kaydedildiğini ifade eden yöneticiler bu oyuncu için 2 milyon Euro’luk teklifi 2.5 milyon Euro’ya çıkardıklarını ifade ettiler.