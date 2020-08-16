Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'a Danny Welbeck önerildi!
Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme son olarak İngiliz forvet Danny Welbeck girdi.
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'a Danny Welbeck önerildi.
TRT Spor'un haberine göre Watford ile Premier Lig'den düşen Welbeck, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. 29 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın kiralama teklifi düşündüğü belirtildi.
Forvet ve kanat pozisyonlarında forma giyebilen Welbeck, geçen yıllarda sakatlık sorunları yaşamış ve çok sayıda maç kaçırmıştı.
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