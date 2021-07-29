Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi!

Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayacak olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Ghezzal ve Rosier'de mutlu sona yakın olan Kartal, Alex Teixeira için de çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın teklif aldıktan sonra Duabi'ye giden Brezilyalı, umduğunu bulamadı.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira'nın Dubai'de Sharjah ile yaptığı görüşme beklediği gibi geçmedi.

Al Hilal'in de çok ısrarcı davranmaması üzerine Teixeira, ailesiyle birlikte Dubai'den ayrılarak ülkesi Brezilya'ya dönüş yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp ise oyuncuyla son temasa geçişinde ekstra isteklerle karşılaştı. Futbolcuya 2.5 milyon euro'dan fazla garanti para vermemekte kararlı olan Beşiktaş yönetimi, daha önce yapılan teklif üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor.

Kartal'ın transferden sorumlu isimleri ise Alex'in Dubai'ye gittiği esnada yüzde 20 ihtimal verdikleri transfere şimdi yüzde 50 şans tanıyor.

Ancak Beşiktaş cephesinde Brezilya'da 3 gün sonra açılacak olan transfer sezonu şüphe uyandırıyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, Alex konusunu hafta başına kadar neticelendirmeyi planlıyor.

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