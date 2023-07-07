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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a 3 bedava yıldız: Isco, Rodriguez ve Maja

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#Transfer#Beşiktaş#Isco
Son dakika transfer haberi: Beşiktaşa 3 bedava yıldız: Isco, Rodriguez ve Maja
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Beşiktaş’ta Güneş’in transferle ilgili açıklamaları sonrası menajerler kulübün kapısını çaldı. Siyah beyazılılar Real’de tarihi başarılara imza atan İsco, bonservisine toplamda 146 milyon Euro ödenen Rodriguez ve geçen sezon 22 gole katkı veren Maja’yı bonservissiz kadrosuna katabilir.

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Yeni sezon öncesi hem 10 numaraya hem de forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş’a 3 yıldız futbolcu önerildi. Siyah beyazlı takıma yeni sezonda şampiyonluk yolunda katkı sağlayacak ve ekonomik olarak kulübü zorlamayacak oyuncular arasında uzun yıllar Real Madrid’de forma giydikten sonra geçen forma giydiği Sevilla ile sözleşmesi biten İsco, yine geride kalan sezonu Yunanistan’da geçiren James Rodriguez ve son olarak Bordeaux forması giyen forvet Josh Maja var. 3 oyuncunun da ortak noktası bonservislerinin ellerinde olması.

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ORTADA HER YERDE OYNUYOR 

Real Madrid kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan son olarak görev yaptığı Sevilla ile devre arası yolları ayrılan 31 yaşındaki İsco, orta sahanın her bölgesinde görev yaparken bir dönem forvet arkası ve santrfor olarak da sahaya çıktı.

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GÜNEŞ iLE TEKRAR DOĞABiLiR

Bonservisine toplam 146 milyon Euro ödenen 31 yaşındaki James Rodriguez ise kariyeri düşüşe geçse de Şenol Güneş ile birlikte Beşiktaş’ta yeniden kendini bulabilir.

LiGUE 2’DE 37 MAÇTA 16 GOL

24 yaşındaki Maja ise geride kalan sezonda Ligue 2’de çıktığı 37 karşılaşmada 16 gol, 6 asistle 22 gole katkıda bulundu. Bonservisi olmayan 3 oyuncu için yönetim, teknik heyetin tercihine göre hareket edecek.

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#Transfer#Beşiktaş#Isco

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