Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Vitor Tormena için Braga’ya teklifini yaptı

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Süper Lig’in ilk yarısında çıktığı 17 karşılaşmada sadece 3 kez kalesini gole kapatabilen Beşiktaş devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isterken kulübün gündeminde Braga’lı Vitor Tormena var.

LiGDE SADECE 1 MAÇTA OYNAMADI

Siyah beyazlılar bir yandan Wout Weghorst’un ayrılığı sonrası eski golcüsü Vincent Aboubakar’ın takıma katılmasını, diğer yandan da 3.5 milyon Euro önerilen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için Portekiz ekibinin yanıtı bekleniyor. Sporting Braga ile bu sezon 16 lig maçında 14’ü ilk 11’de olmak üzere 15 kez forma giyen Tormena 1 kez ağları havalandırırken attığı tek golle 5. haftadaki Vitoria Guimares karşısında galibiyeti getiren isimdi.

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2024’E KADAR SÖZLEŞMESi VAR

2024 Haziran’a kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Hatta Tormena’nın ayrılmak için kendisine izin verilmesini istediği ve bu nedenle ligdeki Santa Clara ve kupadaki V.Guimares maçlarında yedek bırakıldığı öne sürüldü.

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PiYASA DEĞERi 4 MiLYON EURO

Şu an da piyasa değeri 4 milyon Euro olan Vitor Tormena 2019’da yine bir Portekiz ekibi Gil Vicente’den 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Braga’ya transfer olmuştu.