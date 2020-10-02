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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Valentin Rosier'i resmen açıkladı!
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Haber Giriş: 02.10.2020 - 23:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Valentin Rosier'i resmen açıkladı!

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Beşiktaş, Sporting'den Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Sporting'in 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier'ı kiralık olarak kadrosuna kattğını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, sağlık kontrolünden geçen Rosier ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

Futbola ülkesinin takımlarından Rodez’de başlayan 1996 doğumlu Rosier 2016’da Dijon’a, oradan da 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting’e transfer oldu. 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier’in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Valentin Rosieri resmen açıkladı

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